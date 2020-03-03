دار مجوهرات تطلق مجموعة رائعة مستوحاة من موقع العلا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تحتفل دار المجوهرات السويسرية الراقية، بياجيه، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU)، وعلى ذلك أطلقت مجموعة جديدة فاخرة تدمج بين أناقة سويسرا والتراث العربي الأصيل.

وتم إطلاق المعرض في حدث خاص في مهرجان شتاء طنطورة، حيث عُرضت القطع الجديدة في هذا التجمع الذي حضره السيد إيف بياجيه والسيدة شابي نوري، الرئيس التنفيذي لشركة بياجيه.

والمجموعة الجديدة مستوحاة من المناظر الطبيعية الجبلية في العلا، وتتكون من أشكال هندسية مدمجة مع الجواهر الثمينة والذهب، وبعض القطع مستوحاة من سماء العلا المرصعة بالنجوم، حيث تأتي باللون الأزرق اللامتناهي من سماء الليل.

ويُذكر أن موسم شتاء طنطورة يقدم مجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة للزوار، سواء للأفراد أو المجموعات أو العائلات، وتقام الفعاليات في عطلات نهاية الأسبوع، وبدءًا منذ 19 ديسمبر 2019 ويستمر حتى 7 مارس الجاري.

ويتمكن الزوار من زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة بشكل حصري، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية والاقتراب بشكل مثير من السحب في سماء العلا من خلال مناطيد الهواء أو الطائرات الكلاسيكية الصغيرة.

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