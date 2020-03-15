دبي تغلق المتاحف والمواقع التاريخية للحد من انتشار كورونا

وكانت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي وجهت بتأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي حتى نهاية الشهر بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية، ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتباراً من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل، يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/ من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره ” وباءً ” ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء وما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها.

وأكدت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية” في ختام بيانها أن هذا القرار ينبع من روح المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات وضمن جهودها لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامناً منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.

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