دوري محمد بن سلمان .. أفضلية للنصر قبل لقاء الهلال ضد الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أفضلية كبيرة، وذلك قبل إقامة مباراة الهلال ضد الاتفاق غدًا السبت بالجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباراة النصر ضد الفيصلي في تمام الساعة الـ18:40 مساءً بتوقيت المملكة، قبل ساعتين من مباراة الهلال ضد الاتفاق، حيث إذا نجح النصر في الفوز على الفيصلي فسوف يُقلص فارق النقاط مع نادي الهلال المتصدر إلى نقطتين، مما يضع ضغطًا كبيرًا على نجوم الهلال ضد الاتفاق.

وقبل انطلاق مباراة الهلال ضد الاتفاق، ومباراة النصر ضد الفيصلي، يملك الفريق الهلالي 47 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما نادي النصر فيتواجد في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

يذكر أن البعض كان انتقد اللاعب السلوفاكي فيليب كيش نجم نادي الاتفاق، بسبب تصريحاته عن مساعدة النصر بالفوز في مباراة الهلال ضد الاتفاق، حيث قال نجم الاتفاق: “سنفوز على الهلال لعيون النصر ومن أجل ضمان تقليص فارق النقاط بين الفريقين خلال المنافسة على الدوري”.

وكان بعض النقاد الرياضيين طالبوا بمعاقبة الاتفاق للاعب كيش، قبل إقامة مباراة الهلال ضد الاتفاق، حيث وصفوا تصريحه بأنه لم يكن موفقًا من الناحية الرياضية والتنافسية، حيث كان من المفترض أن يتحدث عن الفوز لمساعدة الاتفاق وليس لمساعدة النصر.

هل يُعاقب الاتفاق نجمه؟

يذكر أن الاتفاق أصدر بيانًا، قبل مباراة الهلال ضد الاتفاق، أكد فيه أن تصريح اللاعب كيش كان عبارة عن مُزحة غير موفقة، لكن النادي لن يُعاقبه بالاستبعاد من مباراة الهلال، خاصة في ظل الاحتياج له من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل آسيا.

نجم الهلال يتوعد:

وبالأمس، رد اللاعب محمد البريك، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في المؤتمر الصحافي لمباراة الهلال ضد الاتفاق، على تصريحات اللاعب فيليب كيش نجم نادي الاتفاق، التي قال من خلالها: إن الاتفاق سيهزم الهلال بالجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لعيون نادي النصر.

وأكد البريك في رده على لاعب الاتفاق على أنه سمع تصاريح بعض اللاعبين عن الفوز على الهلال، مضيفًا أن الزعيم لن يرد إلا في الملعب، وهدفه فقط هو حصد النقاط الثلاث.

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