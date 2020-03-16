دوري محمد بن سلمان.. إحصائية تحبط جماهير النصر !

المواطن - مروة نبيل

كشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عن إحصائية جديدة أثارت قلق جماهير نادي النصر وتسببت في إحباطهم بشأن المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر لم يحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين وفي جعبته 45 نقطة أو أقل بعد 22 جولة من الموسم، ما يعني تلاشي حظوظه هذا الموسم.