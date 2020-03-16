دوري محمد بن سلمان.. إحصائية تحبط جماهير النصر !

المواطن - مروة نبيل
كشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عن إحصائية جديدة أثارت قلق جماهير نادي النصر وتسببت في إحباطهم بشأن المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.
وأشارت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر لم يحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين وفي جعبته 45 نقطة أو أقل بعد 22 جولة من الموسم، ما يعني تلاشي حظوظه هذا الموسم.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.
وتطمح الجماهير النصراوية في استعادة الفريق الأول لكرة القدم لبريقه بعد عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في تعثر الهلال كما حدث الموسم الماضي، والتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.
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