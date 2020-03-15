دوري محمد بن سلمان .. الأحمدي يُرعب الهلاليين بسيناريو الموسم الماضي

تسببت تصريحات اللاعب المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط الاتحاد في التسبب بحالة من القلق والرعب لدى جماهير الهلال، وذلك عندما تحدث عن سيناريو الموسم الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي تُوج به النصر على حساب أزرق العاصمة.
وكان الأحمدي صرّح قائلًا: “لا شك أن الهلال حاليًا ينفرد بالصدارة بفارق ست نقاط عن النصر، الذي يعد في نظري فريقًا قويًا ومنافسًا له، ولو أعدنا سيناريو الموسم الماضي لتذكرنا فارق النقاط للهلال قبل أن يحسمها النصر”.
وبالفعل إذا عدنا لسيناريو الموسم الماضي، سنجد أن الهلال كان يتصدر ترتيب الدوري بفارق كبير، ثم خسر الهلال من النصر بثلاثية مقابل هدفين في 29 مارس 2019، لتتسبب هذه المباراة في تراجع الهلال وصعود النصر للصدارة، حيث ظل النصر مُحافظًا على المركز الأول حتى تُوج باللقب في 16 مايو الماضي.
جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 45 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.
وكانت وزارة الرياضة أصدرت قرارًا بتعليق الأنشطة الرياضية في المملكة مؤقتًا بدءًا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.
وتم تأجيل مباراتي نصف نهائي كأس الملك اليوم الأحد، حيث أُجلت مباراة الهلال وأبها، ومباراة الأهلي ضد النصر.
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