دوري محمد بن سلمان .. الأحمدي يُرعب الهلاليين بسيناريو الموسم الماضي

وبالفعل إذا عدنا لسيناريو الموسم الماضي، سنجد أن الهلال كان يتصدر ترتيب الدوري بفارق كبير، ثم خسر الهلال من النصر بثلاثية مقابل هدفين في 29 مارس 2019، لتتسبب هذه المباراة في تراجع الهلال وصعود النصر للصدارة، حيث ظل النصر مُحافظًا على المركز الأول حتى تُوج باللقب في 16 مايو الماضي.

جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 45 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

وكانت وزارة الرياضة أصدرت قرارًا بتعليق الأنشطة الرياضية في المملكة مؤقتًا بدءًا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وتم تأجيل مباراتي نصف نهائي كأس الملك اليوم الأحد، حيث أُجلت مباراة الهلال وأبها، ومباراة الأهلي ضد النصر.

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