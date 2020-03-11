دوري محمد بن سلمان.. الفيحاء وأبها يبحثان عن الفوز الأول

المواطن - مروة نبيل

يدخل الفيحاء وأبها مباراتهما اليوم بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، للتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء وأبها

ويلعب الفيحاء وأبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، عند الساعة 6:45 مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعتبر مباراة الفيحاء وأبها اليوم هي الثانية بين الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تواجها في الدور الأول، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، بالتساوي مع أبها صاحب المركز العاشر.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر