دوري محمد بن سلمان .. المعيوف ولوشيسكو ونجم الفيصلي الأفضل

المواطن - محمد سمعه

خطف الثلاثي الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، والحارس عبدالله المعيوف، حارس الهلال، واللاعب الهولندي يوسف الجبلي، نجم الفيصلي، الأفضلية في شهر فبراير بمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر أن لوشيسكو فاز بجائزة أفضل مدرب، وفاز المعيوف بجائزة أفضل حارس، بينما نال الجبلي جائزة أفضل لاعب عن الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، تنطلق منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراتين.

ويلعب الحزم ضد الاتحاد على ملعب نادي الحزم في الرس، عند الساعة 6:45 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف حصد الثلاث نقاط لتحسين ترتيبهما في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الفريق الحزماوي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع العميد صاحب المركز الـ12، وذلك قبل مباراة الحزم ضد الاتحاد غدًا.

ويحتضن إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الشباب ضد العدالة، عند الساعة 8:40 مساء، ويطمح الليوث في حصد الثلاث نقاط ومصالحة الجماهير بعد الخسارة بخماسية أمام الاتحاد، فيما يسعى الفريق الضيف لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة الشباب ضد العدالة غدًا، يقع الليوث في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يتذيل العدالة الترتيب برصيد 14 نقطة.

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