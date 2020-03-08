دوري محمد بن سلمان .. النصراويون يُهاجمون حساب النادي

المواطن - محمد سمعه

هاجمت، جماهير نادي النصر حساب النادي عبر موقع “تويتر” وذلك بعد نشره تغريدة اليوم الأحد تحدث فيها عن بدء استعدادات الفريق الكروي الأول بالنصر لمواجهة الرائد يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء نص تغريدة حساب النصر كالتالي: “نبدأ عصر اليوم استعداداتنا لمباراتنا الأربعاء القادم في الرياض”.

وردت على الفور جماهير النصر بهجوم شديد على التغريدة معبرة عن غضبها من الأداء السلبي الذي ظهر به لاعبو النصر بالأمس أمام الفيصلي بالجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز الفيصلي على النصر بثلاثية مقابل هدفين.

وجاءت تعليقات بعض النصراويين بأنهم لا يريدون رؤية حساب النادي يُغرد من جديد بعد الأداء المخيب أمام الفيصلي، بينما طالب البعض الآخر لاعبي النصر بالتركيز على الفوز بلقب كأس الملك.

وفي ظل الضغط الجماهيري، قد تضطر إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت لإقالة فيتوريا قبل نهاية الموسم، خاصة أن الجماهير النصراوية فقدت الأمل في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد اتساع الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى 8 نقاط.

ويتبقى حاليًا أمام النصر الفرصة في المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه النصر فريق الأهلي في دور نصف النهائي من البطولة يوم الأحد المقبل.

وفي سياق آخر، وجّه الجمهور النصراوي الغاضب ثلاثة طلبات لصفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة النصر، بعد خسارة العالمي أمس السبت ضد الفيصلي بنتيجة 3/ 2، ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وردت جماهير النصر على تغريدة صفوان السويكت التي اعتذر فيها لجماهير النصر عقب الخسارة، حيث طالبوه بتقديم استقالته، وتأهيل لاعبي النصر للفوز بلقب كأس الملك ومناقشة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في قراراته الفنية التي أثارت استياءهم بالفترة الأخيرة.

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