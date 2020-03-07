دوري محمد بن سلمان .. النصر والفيصلي أحباء بالتعادل في الشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفيصلي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر تقدم سريعًا بالهدف الأول عبر البرازيلي بيتروس بالدقيقة السابعة، ثم تعادل الفيصلي عبر اللاعب إيجور روسي بالدقيقة الخامسة عشرة.

وعاد الفيصلي، وأحرز الهدف الثاني عبر اللاعب لوان غييرمي بالدقيقة الثامنة والعشرين في شباك النصر.

ولم يهنأ الفيصلي بتقدمه سريعًا، حيث نجح النصر في إدراك هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا بالدقيقة الثلاثين.

وتُقام مباراة النصر والفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

جدير بالذكر أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، استبعد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله من قائمة النصر لمواجهة الفيصلي، بعد أزمته الأخيرة مع إدارة العالمي.

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