دوري محمد بن سلمان.. النصر يتسبب في تغريم الهويشان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن عقوبتها ضد الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان.

وقررت لجنة الانضباط تغريم خليف الهويشان 50 ألف ريال بعد تصريحاته الإعلامية المسيئة تجاه نادي النصر، كما ألزمته بدفع رسوم الشكوى والتي تُقدر بـ10 آلاف ريال.

وغرمت اللجنة فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال 20 ألف ريال لدخوله إلى أرض الملعب في مباراة التعاون، وألزمت نادي التعاون بدفع 10 آلاف ريال لقيام جمهوره برمي علبتي مياه باتجاه اللاعبين بعد نهاية مواجهته ضد الزعيم.

كما عاقبت رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، ونائبه ياسر محروس بـ 20 ألف ريال لكل منهما بعد دخولهما إلى أرض الملعب بعد نهاية مباراة النصر.

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