دوري محمد بن سلمان.. بافيتيمبي غوميز يخذل جماهير الهلال

المواطن - مروة نبيل

أثار الفرنسي بافيتيمبي غوميز غضب جماهير الهلال مؤخرًا، بعد تراجع مستواه في المباريات الماضية بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بافيتيمبي غوميز

وبدأ بافيتيمبي غوميز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بشكل قوي للغاية؛ وانفرد بصدارة قائمة الهدافين لعدة جولات، قبل أن يتراجع مستواه ويغيب عن هز الشباك.

وغاب المهاجم الفرنسي عن التسجيل أو صناعة الأهداف خلال آخر 5 مباريات خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي عرضه لانتقادات جماهيرية.

ويعود آخر هدف سجله بافيتيمبي غوميز إلى بداية فبراير الماضي عندما هز شباك الرائد في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3/1، وغاب عن التسجيل ضد الفيحاء، الاتحاد، التعاون والاتفاق، وفاز الهلال في هذه المواجهات بنتيجة 1/0.

وتسببت مباراة ضمك ضد الهلال بالأمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في غضب الجماهير، حيث أكدت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المهاجم الفرنسي من أسوأ لاعبي الفريق في المباريات الأخيرة.

وانتقدت الجماهير المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو للدفع بالفرنسي في المباريات، رغم تراجع مستواه بشدة، الأمر الذي أثر على نتائج الفريق، وتقليص الفارق مع النصر.

ويحتل بافيتيمبي غوميز المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن المغربي عبدالرازق حمدالله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر