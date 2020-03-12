دوري محمد بن سلمان.. بيلاروسي يُدير مباراة الفتح والعدالة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح والعدالة

ويُدير مباراة الفتح والعدالة اليوم طاقم تحكيم بيلاروسي بقيادة أليكسي كولباكوف، ويُساعده أليه ماسليانكا وديميتري زوك، والحكم الرابع رائد الزهراني، وحكم الفيديو الفنلندي ماتياس جيترانيوس، ويُساعده خالد صلوي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره العدالة عند الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتذيل العدالة الترتيب برصيد 14 نقطة.

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