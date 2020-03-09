دوري محمد بن سلمان .. تعرّف على عقوبة الانضباط لسالم الدوسري وأمرابط

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين عقوباتها على اللاعبين سالم الدوسري لاعب الهلال ونور الدين أمرابط نجم نادي النصر.

وقررت لجنة الانضباط تغريم سالم الدوسري 20 ألف ريال بسبب غيابه عن اللقاء الإعلامي بعد نهاية مباراة الهلال والتعاون بالجولة الـ20.

كما قررت الانضباط تغريم نور الدين أمرابط 20 ألف ريال وذلك بسبب غيابه عن اللقاء الإعلامي بعد نهاية مباراة النصر والأهلي بالجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من ناحية أخرى، من المنتظر خلال الفترة المقبلة، اتخاذ الاتحاد السعودي لكرة القدم خطوة مهمة مع أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لتحديد مصير مباريات الجولات القادمة من الدوري من التأجيل بعد إصدار قرار من قبل وزارة الرياضة بتعليق الحضور الجماهيري حرصًا على سلامتهم من فيروس كورونا.

ويسعى اتحاد القدم ورابطة الدوري للاتفاق مع الأندية على تحديد مصير مباريات دوري المحترفين بعد تعليق الحضور الجماهيري إما باستكمالها أو تأجيلها خلال الفترة المقبلة لمراقبة تطورات الوضع بخصوص الفيروس في الفترة القادمة.

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