دوري محمد بن سلمان .. حقيقة إعفاء مدير ملعب الجوهرة بعد لقاء الاتحاد والوحدة

المواطن - محمد سمعه

كشف برنامج الدوري مع وليد، اليوم الجمعة، حقيقة إعفاء عبدالعزيز المحيسن مدير ملعب الجوهرة المشعة في جدة من منصبه، وذلك بعد نهاية مباراة الاتحاد والوحدة بالجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي سلطان الغشيان مقدم حلقة اليوم الجمعة من برنامج الدوري مع وليد: إنه لا صحة على الإطلاق لخبر إعفاء عبدالعزيز المحيسن مدير ملعب الجوهرة من منصبه، وذلك بعد تردد شائعات عن السماح له بدخول عدد غير مصرح به لمباراة الاتحاد والوحدة من الجماهير.

وتبين فيما بعد أن الذين كانوا موجودين في مدرجات ملعب الجوهرة، هم بعض الأعضاء الشرفيين لنادي الوحدة وكانوا يحتفلون بهدف اللاعب لويز جوستافو الذي أحرزه في شباك نادي الاتحاد.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أصدرت قرارًا بتعليق الحضور الجماهيري لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ كإجراء احترازي من فيروس كورونا، مع السماح فقط لرؤساء الأندية وبعض أعضاء مجالس إدارة الأندية بالحضور لمباريات الدوري، بالإضافة إلى أن العدد يكون مقتصرًا على 50 شخصًا فقط بأرضية الملعب.

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