دوري محمد بن سلمان .. خطوة من لجنة الحكام لتخفيف الانتقادات ضدها

المواطن - محمد سمعه

اتخذت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة الإسباني فيرناندو تريساكو، خطوة جديدة، وذلك من أجل تخفيف حدة الانتقادات النارية التي تعرضت لها مؤخرًا من العديد من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن لجنة الحكام قررت تعيين رئيس لجنة الحكام السابق عمر المهنا، كمستشار لرئيس اللجنة الحالي تريساكو، حيث تُمثل خطوة جيدة؛ كون المهنا سيكون قادرًا على اختيار الحكام السعوديين أصحاب الكفاءة لإدارة المباريات بالفترة المقبلة.

ومن المتوقع تعذر قدوم حكام أجانب للدوري السعودي للمحترفين؛ بسبب تفشي كورونا في أكثر من دولة أوروبية حاليًّا، مما يجعل الفرصة الأكبر لاختيار الحكام السعوديين لإدارة المباريات المتبقية بدوري الأمير محمد بن سلمان بالفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج في برنامجه الدوري مع وليد حقيقة إيقاف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وبعد سؤال وُجّه من أحد متابعي البرنامج للفراج حول حقيقة إيقاف الدوري قال الفراج: “حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار والقرار سيكون سياديًّا، الدوري مستمر بشكل طبيعي حتى نهاية مباريات الجولة الـ23، وسنعرف الجديد بعد يوم 9 إبريل، ولكن حتى الآن الأمور طبيعية”.

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