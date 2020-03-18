دوري محمد بن سلمان .. دي سوزا لـ حمدالله: لست ذكيًّا

المواطن - محمد سمعه

هاجم البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، وذلك بعد تعمد الأخير السقوط للحصول على ركلة جزاء خلال لقاء الأهلي والنصر بالجولة الـ20 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال دي سوزا عن حمدالله: “لم يكن ذكيًّا على الإطلاق في ركلة الجزاء، هو أراد التمثيل رغم أنه كان يملك الفرصة الجيدة، وذلك من أجل الوصول إلى المرمى”.