دوري محمد بن سلمان .. دي سوزا لـ حمدالله: لست ذكيًّا
بعد لقاء الأهلي والنصر بالجولة الـ20

دوري محمد بن سلمان .. دي سوزا لـ حمدالله: لست ذكيًّا

2020/03/19
الساعة 1:49 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

هاجم البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، وذلك بعد تعمد الأخير السقوط للحصول على ركلة جزاء خلال لقاء الأهلي والنصر بالجولة الـ20 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال دي سوزا عن حمدالله: “لم يكن ذكيًّا على الإطلاق في ركلة الجزاء، هو أراد التمثيل رغم أنه كان يملك الفرصة الجيدة، وذلك من أجل الوصول إلى المرمى”.

وليست المرة الأولى، التي تُوجه فيها انتقادات لحمدالله بسبب تعمده التمثيل، للحصول على ركلات جزاء، حيث تحدث الناقد الرياضي عماد الصائغ عن أداء حمدالله في الموسم الجاري قائلًا: حمدالله تفرغ للتمثيل وترك التهديف، وما يُقدمه هذا الموسم أقل من 10% عن الموسم الماضي.

بينما قال الإعلامي الرياضي طارق النوفل: حمد الله أفضل لاعب وممثل على أرض الملعب.

وكانت مباراة الأهلي والنصر، التي أُقيمت في الملز بالرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

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أعصار هادي
ضيف
أعصار هادي

الحركات هذي تجي من بيتروس أكبر ممثل في نادي النصر ويتسبب في أذية الفرق الاخرى دون وجه حق وهذي ليست من أخلاق الاعبين المحترفين والظاهر أن حمدالله تأثر منه خصوصا عندما يحس باليأس من التسجيل يلجأ للتحايل

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13 ساعة



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