دوري محمد بن سلمان .. سبب قد يُعجل برحيل لوشيسكو عن الهلال

ووفقًا لتقارير إخبارية فإن لوشيسكو لن يُمانع تدريب نادي فنربخشة التركي في حال غادر الهلال خلال الفترة المقبلة.

وسيكون من الصعب على إدارة الهلال التفريط في لوشيسكو حرصًا على استقرار الفريق الكروي الأول، في حال عاد النشاط الرياضي، خاصة أن الهلال يُنافس بقوة حاليًا على لقبي الدوري وكأس الملك قبل تعليق النشاط الرياضي.

وفي وقت سابق، كشف نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن خطوته الأولى لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرار تعليق النشاط الرياضي الذي صدر أمس السبت من وزارة الرياضة.

وأعلن حساب الهلال الرسمي في تويتر عن تعاقد إدارة النادي مع شركة متخصصة في المجال الطبي والتعقيم، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات الحكومية لمنع انتشار كورونا.

وعملت الشركة على تعقيم كافة مرافق النادي ونشر المعقمات في جميع إدارات النادي بالتنسيق مع الإدارة الطبية في النادي، ونفذت الإدارة الطبية بالنادي حملة توعوية سعيًا منها لوقاية وحماية منسوبي ولاعبي الهلال من فيروس كورونا.

ونشرت الإدارة الطبية بالنادي لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية، تضمنت شرحًا عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

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