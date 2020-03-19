دوري محمد بن سلمان .. شيئان يُقلقان الهلال من النصر

ويدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق هذا المقترح وعدم منح لقب الدوري للهلال في حال إلغاء الموسم، كون الهلال المتصدر الحالي لبطولة الدوري.

ويحتل الهلال الصدارة حاليًا برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

أما الأمر الثاني، الذي أراد النصر منافسة الهلال فيه للتفوق عليه والظفر به هو الحصول على أحقية اللعب بملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ومن المنتظر بعد الثالث من رمضان، أن تُعلن إدارة الجامعة عن الفائز بأحقية استئجار أو استثمار ملعب الجامعة، حيث يسعى الهلال لتجديد العقد مرة أخرى، والظفر بأحقية اللعب على الملعب، الذي حقق عليه العديد من النتائج الإيجابية، مثل الفوز على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث كانت هذه المباراة طريق تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي.

كما أن النصر ومنذ عهد الرئيس السابق للنادي سعود آل سويلم، ويسعى العالمي للظفر بأحقية اللعب على ملعب الجامعة، وذلك بسبب معاناة النصر في التنقل بين الملاعب للتجديد أو للصيانة، مما يُرهق الفريق النصراوي ماليًا وبدنيًا. وكان الهلال فاز باستئجار ملعب الجامعة في عام 2017 ولمدة 3 سنوات، حيث سينتهي العقد الحالي مع إدارة ملعب الجامعة في العام الحالي.

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