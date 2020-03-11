دوري محمد بن سلمان .. فيصل أبو ثنين يكشف سبب سوء أداء الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف فيصل أبو ثنين نجم نادي الهلال السابق، السبب وراء سوء أداء نادي الهلال بالشوط الأول أمام ضمك ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث أبو ثنين للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “الهلال سيطر سيطرة تامة بالشوط الأول لكنها سلبية دون فائدة، وطريقة لعب الهلال هي المشكلة”.

وأضاف أبو ثنين: “لاعبو الهلال لا يتحركون في الكرات العرضية وهي أحد عيوب الفريق”.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال وضمك، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل لنادي الهلال، البيروفي أندري كاريلو ثم تعادل نادي ضمك عبر اللاعب إيمليو زيلايا.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الهلال حقق رقمًا مميزًا قبل مباراة ضمك، بعدما سجل 51 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأضافت: “سجل فريق في البطولة أكثر بعد 21 جولة 4 مرات فقط من قبل،‎‎ و3 منها كانت لنادي الهلال (55 هدفًا في 2009/2010 و54 هدفًا في 2012/2013 و53 هدفًا في 2018/2019)، ومع 55 لنادي الاتحاد في 2008/2009.

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