دوري محمد بن سلمان للمحترفين سيستمر بـ7 أجانب
مع احتمالية الاستعانة بالحكم المحلي

دوري محمد بن سلمان للمحترفين سيستمر بـ7 أجانب

2020/03/10
الساعة 12:34 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال
المواطن - مروة نبيل

تحدث الإعلامي وليد الفراج، على عدد اللاعبين الأجانب في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وقال الفراج: “مصادر الدوري مع وليد تؤكد أنه تم إبلاغ الأندية بأن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيستمر بتواجد 7 أجانب لكل فريق، ولمدة موسمين قادمين والدعم الحكومي مستمر”.

وتابع: “وذلك حتى تعرف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقود لاعبيها في الموسم المقبل، وفي حالة تعاقدها مع لاعب جديد تُحدد مدة العقد”.

وأضاف وليد الفراج: “قد يتم الاستعانة بالحكم المحلي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لعدم تمكن سفر الحكام الأجانب؛ بسبب انتشار فيروس كورونا”.

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