دوري محمد بن سلمان .. لوشيسكو يكشف تفاصيل إصابة البريك

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالهلال، تفاصيل إصابة محمد البريك في مباراة الهلال والاتفاق، التي أُقيمت السبت في الجولة الـ21 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث لوشيسكو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الهلال والاتفاق قائلًا: “البريك شعر بألم بسيط في القدم؛ ولهذا قمت بإخراجه؛ حتى لا تتفاقم الإصابة، وكاريلو بذل جهدًا كبيرًا بالمباراة”.

وأضاف لوشيسكو: “عدم وجود جمهور في مباراة الهلال والاتفاق قتل متعة المباراة، ولكن الشيء الأكثر أهمية تحقق وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث”.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق، بضغط كبير من قبل الفريق الهلالي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البيروفي أندري كاريلو بضربة رأسية متقنة بالدقيقة السابعة عشرة.

وأهدر بعدها اللاعب ياسر الشهراني فرصة إضافة الهدف الثاني للهلال بطريقة غريبة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أهدر الفرنسي بافيتيمبي غوميز فرصة إضافة الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من سالم الدوسري حيث أطاح بالكرة عاليًا.

وعاد غوميز وسجل هدفًا للهلال من تسلل، حيث ألغت تقنية الفيديو الهدف بسبب تسلل المهاجم الفرنسي.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 50 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 26 نقطة بالمركز الحادي عشر.

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