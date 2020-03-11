دوري محمد بن سلمان .. من نجا من الهجوم بعد مباراة التعاون ضد الأهلي ؟

المواطن - محمد سمعه

فتحت جماهير النادي الأهلي النار على لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك بعد خسارة الراقي في مباراة التعاون ضد الأهلي، التي أُقيمت اليوم الأربعاء بالجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورغم الأداء السلبي من نجوم الراقي في مباراة التعاون ضد الأهلي، إلا أن شخصًا واحدًا نجا من الهجوم من قبل الجماهير الأهلاوية وهو المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش الذي أشاد الأهلاويون بمجهوداته مع الفريق الأول، كاشفين عن أن سبب الخسارة هو تقاعس لاعبي الفريق الكروي الأول وعدم اهتمامهم ببذل مزيد من العرق والجهد لمصلحة الفريق الأهلاوي.

وبعد مباراة التعاون ضد الأهلي، أرسل أحد المشجعين طلبًا غريبًا لحساب النادي الأهلي في موقع “تويتر”، ردًّا على خسارة الراقي.

وقال مشجع موجهًا رسالة لحساب الأهلي بعد مباراة التعاون ضد الأهلي: “لعلك يا حساب النادي الأهلي تسوي خير في الجماهير ونطلب منهم التحول لتشجيع الزعيم العالمي بطل آسيا حتى تتعدل أوضاعك المزرية”.

ومع بداية الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الأهلي، تمكن اللاعب نيلدو من إحراز الهدف الأول والوحيد للتعاون بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول النادي الأهلي، بعد ذلك التحرك لإحراز هدف التعادل في لقاء التعاون ضد الأهلي ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي التعاون.

وانتهى الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الأهلي بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، من مباراة التعاون ضد الأهلي، حافظ التعاون على تقدمه، وسط محاولات من الأهلي لإحراز التعادل حتى انتهى اللقاء بفوز التعاون بهدف دون رد.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز بمباراة التعاون ضد الأهلي 32 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة بالمركز الثالث.

وكان اللاعب الجزائري يوسف بلايلي شارك في مباراة التعاون ضد الأهلي التي أُقيمت اليوم الأربعاء.

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