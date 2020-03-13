دوري محمد بن سلمان.. موعد مباراة الحزم والفيصلي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تختتم الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء اليوم الجمعة، بمباراة واحدة بين الحزم الفيصلي.

الحزم والفيصلي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الحزم عند الساعة 6:50 مساء، على ملعب نادي الحزم في الرس في ختام الجولة الـ22.

ويدخل الفريق الحزماوي مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز؛ واستغلال تعثر الاتحاد الذي يتساوى معه في عدد النقاط، من أجل التقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، يلعب الفيصلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد تألق لاعبيه في منافسات الجولة الماضية، والفوز على النصر الوصيف بثلاثية مقابل هدفين، ويطمح لتحقيق الفوز والتواجد في المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2021.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي الذي تعثر في الجولة الحالية.

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