ديوب والعمران يغيبان عن تدريبات الشباب

المواطن - مروة نبيل

غاب السنغالي ماكيتي ديوب وناصر العمران عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية، مساء اليوم الاثنين؛ بسبب معاناتهما من الإصابة.

وأوضح نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ديوب تعرض لتمدد في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، فيما يُعاني العمران من إصابة بتمدد في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره العدالة، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة من 20 مباراة.

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