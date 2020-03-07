رأسية كاريلو تقود الهلال للانفراد بصدارة دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق فوز مهم على حساب نادي الاتفاق بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق، بضغط كبير من قبل الفريق الهلالي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البيروفي أندري كاريلو بضربة رأسية متقنة بالدقيقة السابعة عشر.

وأهدر بعدها اللاعب ياسر الشهراني فرصة إضافة الهدف الثاني للهلال بطريقة غريبة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أهدر الفرنسي بافيتيمبي غوميز فرصة إضافة الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من سالم الدوسري حيث أطاح بالكرة عاليًا.

وعاد غوميز وسجل هدفًا للهلال من تسلل، حيث ألغت تقنية الفيديو الهدف بسبب تسلل المهاجم الفرنسي.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 50 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 26 نقطة بالمركز الحادي عشر.

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