رئاسة الحرمين ترفع مستوى الإعداد لتطبيق قرار تعليق العمرة

المواطن - مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين استعداد الرئاسة لتنفيذ قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، داعياً مرتادي الحرمين الشريفين إلى الالتزام بالإجراءات.

ورحبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على لسان متحدثها الرسمي هاني بن حسني حيدر، ببيان وزارة الداخلية بتعليق العمرة للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، كإجراء احترازي مؤقت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبيَّن أن الرئاسة شرعت فور صدور البيان برفع مستوى الاستعداد والتنسيق مع الجهات المختصة والعاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإدخال قرار وزارة الداخلية حيز التنفيذ.

وأشاد حيدر بالقرار الذي يهدف لمنع وصول الفيروس إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان كثافة كبيرة وحشوداً ضخمة وتدفقاً مستمراً لضيوف بيت الله الوافدين من أصقاع المعمورة، مما يؤكد أن مسألة تأمين وحماية هؤلاء الضيوف مهمة قصوى تتصدر اهتمامات القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين

الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله.

ودعت الرئاسة قاصدي الحرمين الشريفين للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة المباركة، إذ إنها تهدف لحمايتهم وسلامتهم، وما هو إلا إجراء مؤقت سيتم تقييمه بشكل مستمر، وسيُرفع فور انتفاء الأسباب التي دعت إليه.

واختتم الأستاذ هاني حيدر تصريحه بأن الرئاسة ستعلن عن المستجدات فور صدورها بإذن الله.

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