رئيسا بر المخواة وناوان يزوران ذوي الشهيد البطل الزهراني

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

بتوجيه من أمير منطقة الباحة، الدكتور ‫حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومتابعة من محافظ المخواة، قام كلٌّ من رئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة المخواة سعيد سعد العمري، ورئيس جمعية البر الخيرية بناوان عبدالرحمن علي الشدوي، بزيارة لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل عوض عبيد علي الزهراني، وتقديم الدعم؛ نظرًا لحالهم المادي الصعب.

وقد عبر ذوو الشهيد عن شكرهم لأمير المنطقة ولمحافظ المخواة ورئيسي جمعيتي البر بالمخواة وناوان؛ لما لمسوه من الجميع من اهتمام ومواساة ساهمت في تخفيف مصابهم، مؤكدين على حرص الجميع على بذل الغالي والنفيس دفاعًا عن الدين ثم المليك والوطن.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر