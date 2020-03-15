رئيس الاتحاد الإسباني: أمامنا 4 سيناريوهات متوقعة

المواطن - مروة نبيل
أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أنه سيتم الكشف عن مستقبل البطولات المحلية والقارية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال روبياليس، خلال تصريحاته لإذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية: “أنا بطبيعتي متفائل، لكن قدمي دائمًا على الأرض، وأكثر ما يقلقني هي كرة القدم”.
وأضاف: “نواصل العمل على الـ4 سيناريوهات المتوقعة، من الأكثر تفاؤلًا إلى الأكثر تشاؤمًا، وقريبًا سنقدم الإجابات عما سيحدث للمنافسة”.
وسيجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بعد غد الثلاثاء، في مدينة نيوم، من أجل حسم القرارات حول منافسات الدوريات المحلية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي و”يورو”.
ومن المقرر أن يحضر روبياليس هذا الاجتماع عبر الفيديو، وعلق قائلًا: “يمكن أن يغير هذا الاجتماع ما نقوم به هنا”.
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