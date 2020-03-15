رئيس الاتحاد الإسباني: أمامنا 4 سيناريوهات متوقعة

وأضاف: “نواصل العمل على الـ4 سيناريوهات المتوقعة، من الأكثر تفاؤلًا إلى الأكثر تشاؤمًا، وقريبًا سنقدم الإجابات عما سيحدث للمنافسة”.

وسيجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بعد غد الثلاثاء، في مدينة نيوم، من أجل حسم القرارات حول منافسات الدوريات المحلية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي و”يورو”.

ومن المقرر أن يحضر روبياليس هذا الاجتماع عبر الفيديو، وعلق قائلًا: “يمكن أن يغير هذا الاجتماع ما نقوم به هنا”.

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