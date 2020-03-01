رئيس لجنة المسابقات عن بيان الاتفاق: لا تعليق!

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أحمد الراشد، على بيان نادي الاتفاق بشأن تناقض القرارات الخاصة باللجنة.

#الدوري_مع_وليد | أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات يؤكد عدم وجود أي رد على بيان #الاتفاق ويشدد أن لجنة المسابقات لا تقبل التدخل من أي طرف#SBC pic.twitter.com/HvqgpsYxI8 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 1, 2020

وأصدرت إدارة نادي الاتفاق بيانًا رسميًّا، مساء أمس الأحد، أبدى من خلاله استياءه الشديد من قرارات لجنة المسابقات بشأن جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف الإعلامي وليد الفراج، عن رد أحمد الراشد على بيان الاتفاق: “لا يوجد تعليق من لجنة المسابقات على البيان الصادر من نادي الاتفاق”.

وتابع: “قرارات لجنة المسابقات ثابتة وواضحة لجميع الأندية، وعدالة المنافسة هي الأهم مع الاحترام والتقدير لآراء كافة الأندية، إلا أن اللجنة لا تخضع لأي نادٍ والمصلحة العامة هدفها”.

واختتم وليد الفراج حديثه عن أحمد الراشد قائلًا: “رئيس لجنة المسابقات لا يتلقى ولا يقبل أي تدخلات من أي نادٍ في البطولة”.

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