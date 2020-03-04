رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لـ”المواطن”: نعمل على اقتصاد مبني على البيانات

المواطن - شرف الروقي - تصوير : هاشم القرني وخالد الحمودي

دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مساء أمس الأربعاء، الهوية الجديدة لها والجهات التابعة لها، مركز المعلومات الوطني، مكتب إدارة البيانات الوطنية، المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، وذلك تحت شعار البيانات هي نفط القرن الحادي والعشرين.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي أن الهيئة تعمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي للمملكة، وتنفيذها استنادًا إلى رؤية المملكة المستقبلية من خلال تفعيل الموارد الوطنية، وتعزيز الكفاءة ودعم خلق قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأكد الغامدي في تصريحات خاصة لـ”المواطن” أن الهيئة والأذرع التابعة لها تقود التوجه الوطني نحو اقتصاد مبني على البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن البيانات هي العامل الأكثر أهمية في الوقت الحالي.

وأوضح الغامدي أن هذا الحفل هو جزء من خطط وإستراتيجية تعمل عليها الهيئة منذ فترة، مضيفًا أن الهيئة لديها رؤية واضحة وخارطة طريق لتحويل المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.

ومن جهته كشف مشاري المشاري، الرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي للبيانات، أن البيانات والذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا في اتخاذ القرار في السعودية، مشيرًا لإنشاء السحابة الحكومية.

وأكد المشاري لـ”المواطن” أن الهيئة تعمل لبناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن البيانات هي نفط القرن الحادي والعشرين، وأن المملكة ستكون رائدة في هذا المجال.

وتقوم سدايا بدور محوري في تعزيز الابتكارات العالمية بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الكوادر السعودية، والمساهمة في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث تقدر قيمة اقتصاد البيانات والذكاء الاقتصادي في المملكة بحوالي 15 إلى 20 مليار ريال.

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