رابط تحميل منظومة التعليم الموحد للأندرويد والآيفون

المواطن - الرياض

دعت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، الطلاب لمتابعة دراستهم من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات، وذلك من خلال تطبيق منظومة التعليم الموحد للاستفادة من خدمات التعليم عن بعد، المعتمد من الوزارة للطلاب فقط.

وبدأت بوابة التعليم الوطنية عين تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة ضمن منظومة التعليم الموحد، وذلك بعرض صفحة دخول تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

ويمكن تحميل منظومة التعليم الموحد عبر أنظمة الأندرويد عبر الرابط (اضغط هنا).

كما يمكن تحميل منظومة التعليم الموحد الرابط عبر الآيفون عبر الرابط (اضغط هنا).

منظومة التعليم الموحد هو أسلوب جديد لإدارة التعلم إلكترونيًّا من خلال بيئة تعليمية تفاعلية مكملة للحصص الدراسية داخل المدرسة وخارجها، يستهدف كافة منسوبي العملية التعليمية (قائد المدرسة، المعلم، الطالب، ولي الأمر، المشرف التربوي) ويتضمن التطبيق العديد من الأنشطة التعليمة المؤتمتة.

وأكدت وزارة التعليم في وقت سابق، عبر حسابها بموقع تويتر، أنه تم توفير متابعة المقررات الدراسية لكل طلاب التعليم العام من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، من خلال 15 قناة بث مباشرة من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر