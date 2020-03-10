رابط دخول البلاك بورد في جامعة المجمعة

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة المجمعة اكتمال ربط المقررات الدراسية على نظام البلاك بورد ضمن منظومة التعلم عن بُعد التي فعلتها وزارة التعليم بالتزامن مع تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة بسبب فيروس كورونا.

طريقة دخول البلاك بورد في جامعة المجمعة

وقالت الجامعة إنه للدخول على نظام البلاك بورد يجب أولًا الدخول على موقع جامعة المجمعة، ثم اختيار خدمات الطلاب، ثم الانتقال إلى البلاك بورد وتسجيل الدخول.

وأوضحت جامعة المجمعة أن تسجيل دخول البلاك بورد يتم بواسطة الإيميل الجامعي (اسم المستخدم) ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة (كلمة المرور) حيث سيجد الطالب المقررات والمناهج متاحة عبر البلاك بورد.

ما هو البلاك بورد ؟

البلاك بورد هو نظام معلومات لإدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية في المؤسسة التعليمية عن بُعد.

ويتيح البلاك بورد فرصًا كبيرة للطلبة في أن يتواصلوا مع المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت، وذلك من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة للاطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسرة بالإضافة إلى التواصل مع أستاذ المقرر وبقية الطلبة المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة.

ويساعد البلاك بورد الطلاب على أخذ الدروس والمحاضرات بدون الذهاب إلى الجامعة فيكون الواجب والامتحان على الإنترنت، وقد يذهبون للاختبار في الكلية أو الجامعة للاختبارات النهائية.

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