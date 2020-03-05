رد فعل البلطان بعد إهدار الحمدان ركلة جزاء

المواطن - محمد سمعه

أظهر خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، رد فعله وذلك بعد إهدار ركلة جزاء من اللاعب عبدالله الحمدان في مباراة الشباب والعدالة التي أُقيمت اليوم الخميس بالجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🎥ردة فعل خالد البلطان رئيس نادي #الشباب بعد ضياع ركلة الجزاء.#الشباب_العداله pic.twitter.com/ugqBLe6COD — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2020

وعرضت القناة الرياضية السعودية عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو لخالد البلطان وهو يُلوح بيده غاضبًا بعد إطاحة الحمدان بالكرة عاليًا عند تنفيذ ركلة الجزاء أمام حارس مرمى نادي العدالة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فوزًا كبيرًا على نادي العدالة برباعية دون رد ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الشوط الأول، نجح الفريق الشبابي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا بالدقيقة الأربعين بطريقة جميلة.

وأضاف فريق الشباب الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر اللاعب عبدالمجيد الصليهم لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي الشباب بثنائية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، وفي ظل سعي فريق العدالة لتقليص الفارق وإحراز الهدف الأول، تمكن نادي الشباب من إضافة ثالث الأهداف عبر اللاعب عبدالله الحمدان بالدقيقة الـ73 بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.

وواصل نادي الشباب تألقه هجوميًا حتى نجح اللاعب تركي العمار في إضافة الهدف الرابع لليث بالدقيقة الـ89 بضربة رأسية متقنة.

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 31 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد نادي العدالة عند 14 نقطة بالمركز السادس عشر.

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