رد ناري على اقتراح متحدث النصر حول دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

رد الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان الناقد الرياضي لقناة 24 الرياضية، ردًا ناريًا على اقتراح سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر بإقامة نظام المربع الذهبي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وكتب عبدالمحسن الجحلان في “تويتر” : “اللي يطالب بالمربع أنصار الفريق، الذي لم يسبق وأن تصدر المشهد وحقق بطولتين، كحال النصر وكان فريقك في آخر مقعد من المربع، الهلال تصدر سبع مرات وحصل على بطولتين ومثلها نال البطولة وهو ليس الأول، يعني خسر ثلاث بطولات”.

وكان سعود الصرامي اقترح عبر حسابه في “تويتر” : “لإنقاذ الدوري وإعادة الحياة والإثارة والجمهور ومعالجة الكوارث التحكيمية التي حدثت ودفعت بفرق لمراكز لا تستحقها وحرمت فرقًا أخرى رغم وجود تقنية var، فإن قرار إعادة نظام المربع الذهبي، سيكون عاملًا مساعدًا في إعادة أجواء المنافسة للمسابقة الكبيرة”.

وتعرض نادي الهلال لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة، حيث تحدث بعض من الإعلاميين عن مجاملة الهلال تحكيميًا في المباريات الأخيرة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي وقت سابق، أطلق الناقد الرياضي والإعلامي محمد العنزي، الناقد الحصري لبرنامج الدوري مع وليد، تصريحًا استفزازيًا لنادي الهلال حيث تحدث عن أن الأزرق هو المستفيد الأكبر من أخطاء التحكيم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

وقال العنزي في تصريحات إعلامية: “لا أُشكك في نادي الهلال ولا أقول إن الهلال ذنبه أن الفار معطل أو لا يعمل ولكن الهلال هو الأكثر استفادة من التحكيم والنصر كان المتضرر أيضًا من التحكيم”.

وأضاف العنزي: ”فهد المرداسي قدم مفكرة ذات مرة وأثبت من خلالها أن الهلال هو الأكثر استفادة من التحكيم والنصر كان المتضرر، ولكن الهلال ليس ذنبه أنه يستفيد من التحكيم”.

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