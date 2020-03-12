رسالة روغاني لجماهير يوفنتوس بعد إصابته بكورونا

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب الإيطالي دانييلي روغاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس رسالة إلى جماهير البيانكونيري، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

وكتب روغاني عبر حسابه في “تويتر” : “لقد قرأتم الأخبار، أريد أن أُرسل رسالة طمأنينة للجميع، لمن قلق علي، أنا بخير”.

وأضاف روغاني: “أحث الجميع على احترام القواعد، لأن الفيروس لا يُميز، ويجب علينا أن نخاف على أنفسنا وعلى من حولنا”.

وبدأ روغاني صاحب الـ25 عامًا مسيرته عام 2000 في صفوف نادي إمبولي بمنافسات دوري الدرجة الثانية، وظل في الأكاديمية لمدة 12 موسمًا، قبل أن يرحل إلى فريق يوفنتوس على سبيل الإعارة عام 2012.

وبدأ المدافع في اللعب بشكل أساسي مع فريق الشباب بنادي يوفنتوس في موسم 2012/ 2013، وتمكن من الفوز بلقب كأس إيطاليا للشباب، ليُقرر اليوفي ضمه بشكل نهائي مقابل 500 ألف يورو.

وأعار يوفنتوس روغاني إلى نادي إمبولي لمدة موسم واحد، قبل أن يُمدد الفترة إلى موسم آخر، وظهر اللاعب بشكل مميز، ليعود إلى اليوفي 2015، ولعب مع الفريق الأول للمرة الأولى ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا، 30 سبتمبر 2015.

ولم يتمكن روغاني من حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، بعد الاعتماد على الثنائي كيليني وليوناردو بونوتشي أثناء فترة تواجد المدير الفني السابق ماسيمليانو أليجري، حيث شارك معه في 87 مباراة خلال 4 مواسم.

واستمر روغاني في الابتعاد عن تشكيلة يوفنتوس الأساسية مع المدرب الحالي ماوريسيو ساري، الذي اعتمد على ديميرال وماتياس دي ليخت، ليشارك في 7 مواجهات فقط، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ويغيب عن الملاعب لفترة.

وبعد إصابة روغاني بفيروس كورونا، أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي عن إصابة مهاجمه الإيطالي مانولو جابياديني بكورونا، وذلك بعد التأكد من إيجابية نتيجة التحليل.

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