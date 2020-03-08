رسالة عماد متعب لجماهير الأهلي بعد وعكته الصحية

المواطن - محمد سمعه

وجّه المصري عماد متعب، نجم النادي الأهلي المصري السابق، رسالة إلى جماهير المارد الأحمر، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أمس السبت.

وكتب عماد متعب عبر حسابه في “تويتر” :”أنا بخير الحمد لله” لتنهال الدعوات بالسلامة على نجم المنتخب المصري السابق من قِبل العديد من لاعبي الأهلي مثل أيمن أشرف ورمضان صبحي والحارس السابق للمارد الأحمر أحمد عادل عبدالمنعم.

ويعمل عماد متعب حاليًا كمحلل للمباريات في قناة ON TIME SPORTS المصرية بعد أن اعتزل كرة القدم صيف عام 2018.

ويُعد عماد متعب واحدًا من أبرز نجوم الأهلي والمنتخب المصري في مركز المهاجم خلال آخر 20 عامًا، حيث ساهم بفضل أهدافه الحاسمة في تتويج الأهلي والمنتخب المصري ببطولات عديدة.

يذكر أن عماد متعب، كان قد أهدى لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية للنادي الأهلي في عام 2014 بعد هدفه القاتل الذي سجله في شباك فريق سيوي سبور الإيفواري، كما لن ينسى الجمهور المصري هدف عماد متعب القاتل في الجزائر في تصفيات كأس العالم 2010، حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب المصري على نظيره الجزائري بثنائية دون رد في لقاء مُثير أُقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وسبق لـ عماد متعب اللعب في الدوري السعودي مع ناديي الاتحاد والتعاون بالفترة الماضية، كما شارك مع منتخب مصر في ثلاث بطولات لأمم إفريقيا أعوام 2006 و 2008 و2010، وتُوج المنتخب المصري بالألقاب الثلاثة.

وفاز عماد متعب مع الأهلي بخمس بطولات في دوري أبطال إفريقيا.

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