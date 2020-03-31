رسالة من أمير عسير للمسؤولين والمواطنين والمقيمين بالمنطقة

المواطن - حسن عسيري - أبها

أكد أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، أن الأمانة بعمومها تؤدي إلى خيرية المجتمع وإلى إتقان الأعمال التي كلفنا بها جميعًا وإلى إظهار الأكفاء وأصحاب الطاقات العالية، وهو ما يزيد في رقي المجتمع وصلابته وقوته.

جاء ذلك في مقال لأمير منطقة عسير، حمل رسالة إلى جميع المسؤولين والمواطنين والمقيمين في منطقة عسير، وفيما يلي نصه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

لقد تمثلت الأمانة في أبهى صورها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لقب بالصادق الأمين حتى قبل البعثة، وبعد البعثة ومع الإيذاء الشديد الذي كان يتعرض له من قريش، إلا أنه كان يحافظ على أماناتهم التي كانوا يأتمنونه عليها، وبقي أهل مكة مع تكذيبهم له، وإنكارهم لما جاء به من الحق يتركون حاجاتهم النفيسة وأموالهم لديه، في تصريح ضمني بأنهم لن يجدوا أكثر أمانة منه.

فالأمانة بعمومها تؤدي إلى: خيرية المجتمع وإلى إتقان الأعمال التي كلفنا بها جميعًا من ولي أمر المسلمين، وإلى إظهار الأكفاء وأصحاب الطاقات العالية، مما يزيد في رقي المجتمع وصلابته وقوته.

ولن تعزز الأمانة إلا بخلق القدوات من القيادات، الذين يمارسوها فعليًّا بإتقان وإخلاص، وبالأخص مع أضعف الخلق، ممن لا يرجى من ورائهم شيء، والذين شاء قدرهم أن يكونوا على بعد أمتار منا، ولكنهم يبعدون عن أهليهم في هذا الزمن العصيب ملايين الأمتار.

ومنهم عمال النظافة الذين هم بيننا يمارسون عملهم لإزالة الأذى عن طرقنا وأحبائنا وبيوتنا، فمن المروءة العربية إكرامهم والحفاظ على كرامتهم، فالله الله في عمال النظافة ومن في حكمهم أينما كانوا!، فقد جاء في الحديث الصحيح: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”.

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