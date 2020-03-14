رسالة نجوم الهلال للجماهير للحماية من كورونا

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 14, 2020

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر فيديو للاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي قال: “مرحبًا شباب، الأسد يتحدث.. أود أن أشارككم هذه الرسالة؛ لأقول لكم اعتنوا بأنفسكم جيدًا من هذا الفيروس، لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم جيدًا، وتهتموا بعائلاتكم، وكلنا معًا.. نراكم لاحقًا، والمجد للأزرق”.

كما قال كل من محمد الشلهوب وهتان باهبري ومحمد البريك وسالم الدوسري وعبدالله الحافظ: “اتبعوا تعليمات وزارة الصحة، وتجنبوا التجمعات، الله يحفظ الجميع”.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أعلنت اليوم السبت، تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

وكان بيان وزارة الرياضة جاء على النحو التالي: “امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة”.

وأضاف البيان: “وبناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفيروس، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإن وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر، سائلين الله العلي القدير السلامة والصحة للجميع”.

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