رسميًا.. إقامة مباراة بوروسيا دورتموند وسان جيرمان بدون جماهير

المواطن - محمد سمعه

تقرر إقامة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء بدون حضور جماهيري وذلك بعد انتشار فيروس كورونا مؤخرًا في فرنسا.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن السلطات الفرنسية قررت إقامة مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند بدون حضور الجمهور، كما قررت السلطات الفرنسية إلغاء فعاليات أخرى كانت ستشهد حضور أكثر من 1000 شخص بالعاصمة باريس خوفًا من كورونا.

وكانت مباراة الذهاب أُقيمت في ألمانيا، وانتهت بفوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان بثنائية مقابل هدف، حيث سجل النرويجي إيرلينج هالاند هدفي دورتموند.

وبسبب كورونا، فإن مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان أمس الأحد في الدوري الإيطالي، أُقيمت بدون حضور جماهيري في ملعب آرينا معقل اليوفي، حيث فاز يوفنتوس بثنائية دون رد.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر