رغم تعهدات المرور بوضع إشارات.. زحام مستمر بدوار الحناوي بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

وثقت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الاثنين، واقعة هي الثانية من نوعها في مدينة جازان، حيث تسببت كثافة السيارات بداخل دوار ميدان السد “الحناوي”، باختناق مروري شديد ووقف الحركة المرورية بعد ظهر اليوم، وقام عدد من رجال الأمن بدوريات المرور بتنظيم حركة السير وفك الاختناق المروري بداخل الدوار.

وهذه الواقعة التي تكرر حدوثها في أوقات بداية ونهاية الدوام وأوقات الذروة بداخل دوار الحناوي كونه يعد المدخل الرئيسي لمدينة جازان ويربطها بمحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لعدم تكرار الاختناقات المرورية من قبل إدارة مرور جازان، وأمانة المنطقة.

يأتي ذلك بعد عدة أشهر من نشر “المواطن” تقارير تحت عناوين (فيديو وصور.. تزاحم واختناق مروري في دوار الحناوي بجازان)، و (مرور جازان تتفاعل مع “المواطن” بتركيب إشارات في دوار الحناوي)، والمتضمن شكاوى عدد من أهالي جازان من الاختناقات المرورية بدوار الحناوي، خصوصًا في أوقات الدوامات وأوقات الذروة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول لمعالجة مشاكل الازدحام المروري من قبل الجهات المعينة وعلى رأسها إدارة مرور جازان.

حيث عقبت إدارة مرور جازان ممثلة في مديرها العقيد راشد الغامدي على ما نشرته “المواطن” بالقول: سبق وأن تم الوقوف على موقع الدوار من قِبل المرور والجهة المختصة وتم الاتفاق على تركيب إشارات ضوئية، ودورانات آمنة، مشيرًا إلى أن إدارة المرور في انتظار بدء التنفيذ من الجهة المختصة.

تأخر تركيب الإشارات الضوئية:

وبعد مرور 8 أشهر من تعقيب إدارة مرور جازان لم يتم تنفيذ وتركيب الإشارات الضوئية بدوار الحناوي حتى يومنا هذا، حيث ما زالت معاناة أهالي جازان مستمرة مع الزحام والاختناقات المرورية بالدوار الذي يربط أربعة طرق محورية بين مدينة جازان وعدد من المحافظات، وهي: (طريق محافظتي أبو عريش وأحد المسارحة، وطريق صبيا، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل).

مناشدة عاجلة:

وناشد أهالي جازان مسؤولي إدارة مرور منطقة جازان بإيجاد حلول عاجلة لفك الزحام والاختناقات المرورية المتكررة بدوار الحناوي، وسرعة تنفيذ وتركيب الإشارات الضوئية بالدوار الذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة جازان.

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