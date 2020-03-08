رقم سلبي للاتفاق أمام الكبار بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الاتفاق رقمًا سلبيًا في مباريات الأندية الكبيرة، وذلك بعد خسارته من نادي الهلال بالجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الاتفاق أمام أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب، حيث خسر من النصر بهدف دون رد بالجولة الخامسة عشر، وخسر أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدفين بالجولة السابعة عشرة، وخسر من نادي الاتحاد بالجولة العاشرة بثنائية لهدف، وخسر أمام نادي الشباب بثنائية لهدف في الجولة السابعة، وأخيرًا كانت الخسارة من الهلال بهدف دون رد.

وفي وقت سابق، أوضح الإعلامي والناقد الرياضي بقناة 24 الرياضية حسن عبدالقادر أن نادي الهلال سيكون هو بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتحدث عبدالقادر في تصريحات إعلامية قائلًا: “أقول مبروك للهلال بطولة الدوري وأتوقع يحسمها قبل النهاية بجولتين”.

وأضاف عبدالقادر: “الهلال سيحسم الدوري لأنه الأفضل فنيًا والأكثر استقرارًا من الناحية الإدارية، وهذا يُرجح كفته لحسم لقب الدوري”.

وكان الهلال فاز على نادي الاتفاق بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو بالدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول.

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