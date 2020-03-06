رقم مميز لنجم الفتح في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق الجزائري سفيان بن دبكة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح خلال المباريات الأخيرة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى سفيان بن دبكة قبل مباراة الرائد ضد الفتح اليوم، مشيرة إلى أنه حقق رقمًا مميزًا في الدوري.

وسجل سفيان بن دبكة في كل من آخر 3 مباريات لعبها مع الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي أطول سلسلة للاعب فتحاوي هذا الموسم بالتساوي مع مروان سعدان.

ويلعب الرائد ضد الفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

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