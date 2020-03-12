روغاني عانى من قلة المشاركات.. وكورونا يُعطل مسيرته

المواطن - مروة نبيل

تسبب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس دانييلي روغاني في صدمة كبيرة لمتابعي كرة القدم في إيطاليا، حيث إنه يُعد أول لاعب هناك يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

دانييلي روغاني

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن بالأمس عن إيجابية نتائج اختبارات روغاني بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من عدم ظهور أي أعرض عليه، ليتم تحويله إلى الحجر الصحي، هو وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وبدأ روغاني صاحب الـ25 عامًا مسيرته عام 2000 في صفوف نادي إمبولي بمنافسات دوري الدرجة الثانية، وظل في الأكاديمية لمدة 12 موسمًا، قبل أن يرحل إلى فريق يوفنتوس على سبيل الإعارة عام 2012.

وبدأ المدافع في اللعب بشكل أساسي مع فريق الشباب بنادي يوفنتوس في موسم 2012/ 2013، وتمكن من الفوز بلقب كأس إيطاليا للشباب، ليُقرر اليوفي ضمه بشكل نهائي مقابل 500 ألف يورو.

وأعار يوفنتوس روغاني إلى نادي إمبولي لمدة موسم واحد، قبل أن يُمدد الفترة إلى موسم آخر، وظهر اللاعب بشكل مميز، ليعود إلى اليوفي 2015، ولعب مع الفريق الأول للمرة الأولى ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا، 30 سبتمبر 2015.

ولم يتمكن من حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، بعد الاعتماد على الثنائي كيليني وليوناردو بونوتشي أثناء فترة تواجد المدير الفني السابق ماسيمليانو أليجري، حيث شارك معه في 87 مباراة خلال 4 مواسم.

واستمر روغاني في الابتعاد عن تشكيلة يوفنتوس الأساسية مع المدرب السابق ماوريسيو ساري، الذي اعتمد على ديميرال وماتياس دي ليخت، ليشارك في 7 مواجهات فقط، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا ويغيب عن الملاعب لفترة.

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