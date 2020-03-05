رومارينيو سلاح الاتحاد لتجاوز الحزم

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي رومارينيو مستوى مميزًا مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراة الحزم اليوم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء رومارينيو مع الاتحاد هذا الموسم، ووصفته بـ”الشريان”، بعد مساهمته في 36% من أهداف فريقه.

وسجل رومارينيو 36% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أحرز 10 أهداف من أصل 28 هدفًا سجلها العميد، ليحقق رابع أعلى نسبة بين لاعبي المسابقة.

ويلعب الحزم ضد الاتحاد اليوم على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد صاحب المركز الـ12.

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