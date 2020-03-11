رياح وأتربة على منطقة المدينة المنورة

المواطن - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها تمتد إلى حائل والجوف، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

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