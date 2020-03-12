ريال مدريد في الحجر الصحي بعد إصابة نجمه بفيروس كورونا!

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن ظهور حالة أولى مصابة بفيروس كورونا في صفوفه، الأمر الذي سبب حالة من الذعر في المرينغي.

ريال مدريد

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي، أن لاعبًا من فريق كرة السلة ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وهناك توصية بحجر صحي للاعبي الفريق الأول لكرة السلة والفريق الأول لكرة القدم، لأنهما يشتركان في المرافق!.

وتابع بيان ريال مدريد أنه تقرر إغلاق مرافق المدينة الرياضية بالكامل، موضحًا أنه يوصى أيضًا بأن يظل جميع أفراد المرينغي الذين يقدمون خدماتهم في المدينة بالحجر الصحي لمزيد من الاطمئنان.

وأكد ريال مدريد في بيانه، أنه لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررًا لها اليوم وغدًا في منافسات كرة السلة، بسبب إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس”، قد أعلنت عن إرجاع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى منازلهم لبدء العزل لمدة 15 يومًا، كإجراء احترازي خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت إدارة المرينغي عن إلغاء كافة الأنشطة الإعلامية المقررة، وذلك قبل يوم واحد من مباراته ضد إيبار في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي تم إلغاؤها قبل قليل.

يُذكر أن هناك أنباء عن تأجيل مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها، مساء يوم الثلاثاء المقبل، بسبب تفشي الفيروس في أنحاء القارة.

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