ريال مدريد وبرشلونة .. والفوز رقم 73

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة ريال مدريد وبرشلونة المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد وبرشلونة:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى ريال مدريد وبرشلونة في مباريات الكلاسيكو بمنافسات الدوري الإسباني الممتاز ووصفتها بـ”الملحمة”.

وقبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي في الفوز على الفريق الكتالوني 72 مرة، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، أكثر من أي فريق آخر.

وأضافت شبكة “أوبتا”، أن الفريق الكتالوني تمكن من الفوز على المرينغي 72 مرة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم؛ ما يزيد من صعوبة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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