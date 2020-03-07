ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد لضم كين

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد نهاية الموسم الجاري.

ويرغب نادي ريال مدريد في ضم هاري كين؛ وذلك لتدعيم خط الهجوم لديه، خاصة أن الريال يُعاني على المستوى الهجومي، وذلك بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي الملكي في صيف 2018.

وذكر موقع LE 10 SPORT الفرنسي أن ريال مدريد مستعد لمنافسة مانشستر يونايتد الإنجليزي على التعاقد مع هاري كين بعد نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن ريال مدريد كان فاز على برشلونة يوم الأحد الماضي بالجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني بثنائية دون رد، أحرزها كل من فينسيوس جونيور والدومنيكاني ماريانو دياز.

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