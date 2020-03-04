زواج التنموية في بني كبير توقع عقود شراكات مجتمعية

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

وقعت جمعية زواج التنموية في بني كبير عقود شراكات مجتمعية مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بحضور رئيس مركز بني كبير بندر سويلم، حيث تخلل مراسم التوقيع التعريف بمهام الجمعية وخططها المستقبلية ودورها في التوجيه الأسري.

وقال رئيس مركز بني كبير بندر سويلم في تصريحات إلى “المواطن” إن الجمعية تهدف إلى مساعدة المتزوجين، كما تعمل على إعداد برامج توعوية للمقبلين على الزواج من الجنسين.

وأضاف: تعتبر جمعية زواج التنموية في بني كبير جمعية مساعدة للراغبين في الزواج وذلك من خلال تقديم دورات وعمل وبرامج متخصصة.

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