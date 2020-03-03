زيدان يصدم ماريانو دياز

المواطن - مروة نبيل

صدم المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ماريانو دياز رغم تألقه مؤخرًا.

وشارك ماريانو دياز كبديل في مباراة الريال ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح في تسجيل هدف قاتل، ليُساهم في فوز المرينغي بثنائية دون رد.

وأكد برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، أن ماريانو دياز تفاجأ من تصريح زيدان، عقب مباراة الكلاسيكو، حيث أعرب عن سعادته بالهدف الذي أحرزه، ولكنه شدد على أنه اللاعب الثالث في ترتيب المهاجمين في صفوف المرينغي.

ودخل ماريانو دياز تاريخ مواجهات الكلاسيكو الإسباني، حيث أصبح أسرع لاعب بديل يهز الشباك، بعدما سجل هدفًا في شباك برشلونة بعد 50 ثانية فقط على مشاركته.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 55 نقطة في الوصافة.

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